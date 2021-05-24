Валерій Меладзе виступить на Atlas Weekend: в мережі обурюються

Російський співак Валерій Меладзе став одним із учасників українського музичного фестивалю Atlas Weekend. Прихильники події почали висловлювати занепокоєння через запрошення одіозного артиста з Росії.

Про виступ Валерія Меладзе в рамках фестивалю Atlas Weekend 2021 стало відомо 24 травня. Організатори зазначають, на подію приїде "​​​​Головний володар жіночих сердець будь-якого віку". Його виступ відбудеться 8 липня.

Варто знати Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рік: цього літа його замінять на інший

Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!

– йдеться в інстаграм-дописі фестивалю.

Реакція мережі

Коментатори поділились на дві групи: одні – в захваті від такої новини, інші засуджують фестиваль за запрошення російських зірок.

"Валєра, я виїжджаю";

"Божечки!";

"Ось це красиво!";

"Ми їдемо";

"Найкраща новина";

"Як радикально поділились коментатори на дві групи";

"Це прикол такий?";

"Який жах";

"Це що за й*баний п*зд*ць";

"Ви просто уявіть, щоб на одній сцені виступали Onuka, The Hardkiss і Меладзе";

"Це просто дно";

"Давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути";

"Мистецтво поза політикою?";

"А Лєпс буде? Чи Орбакайте?";

"Несмак – найстрашніший злочин".

Що відомо про політичну позицію Валерія Меладзе?

Журналісти Showbiz 24 вже звернулись за коментарем щодо виступу Меладзе до організаторів Atlas Weekend і очікують відповіді.

Російський виконавець грузинського походження порівнював "події 2014-го року на Донбасі" з "подіями у Грузії" у 2008 році. Чоловік ніколи не називав агресором Росію та не коментував напряму війну на Сході України, втім, не їздив на концерти на окупований Донбас та в Крим, аби "не потрапляти" у санкційні списки України. Останнім часом Меладзе все частіше з'являється з приватними концертами в Україні, а також оголосив про концерти у Києві та Харкові у 2022 році.