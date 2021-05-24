Валерій Меладзе виступить на Atlas Weekend: в мережі обурюються

Російський співак Валерій Меладзе став одним із учасників українського музичного фестивалю Atlas Weekend. Прихильники події почали висловлювати занепокоєння через запрошення одіозного артиста з Росії.
Про виступ Валерія Меладзе в рамках фестивалю Atlas Weekend 2021 стало відомо 24 травня. Організатори зазначають, на подію приїде "Головний володар жіночих сердець будь-якого віку". Його виступ відбудеться 8 липня.
Варто знати Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рік: цього літа його замінять на інший
Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!
– йдеться в інстаграм-дописі фестивалю.
Реакція мережі
Коментатори поділились на дві групи: одні – в захваті від такої новини, інші засуджують фестиваль за запрошення російських зірок.
- "Валєра, я виїжджаю";
- "Божечки!";
- "Ось це красиво!";
- "Ми їдемо";
- "Найкраща новина";
- "Як радикально поділились коментатори на дві групи";
- "Це прикол такий?";
- "Який жах";
- "Це що за й*баний п*зд*ць";
- "Ви просто уявіть, щоб на одній сцені виступали Onuka, The Hardkiss і Меладзе";
- "Це просто дно";
- "Давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути";
- "Мистецтво поза політикою?";
- "А Лєпс буде? Чи Орбакайте?";
- "Несмак – найстрашніший злочин".
Що відомо про політичну позицію Валерія Меладзе?
Російський виконавець грузинського походження порівнював "події 2014-го року на Донбасі" з "подіями у Грузії" у 2008 році. Чоловік ніколи не називав агресором Росію та не коментував напряму війну на Сході України, втім, не їздив на концерти на окупований Донбас та в Крим, аби "не потрапляти" у санкційні списки України. Останнім часом Меладзе все частіше з'являється з приватними концертами в Україні, а також оголосив про концерти у Києві та Харкові у 2022 році.