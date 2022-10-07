Валерій Харчишин прокоментував чутки про роман з Яніною Соколовою

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вперше прокоментував чутки про роман з Яніною Соколовою. Він зізнався, що досі офіційно не розлучився.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою. Музикант і журналістка дружать вже багато років.

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Валерій Харчишин про роман з Яніною Соколовою

Співак поділився, що у нього та Яніни в житті було по-всякому. Але їхні стосунки він поки що не бажає коментувати, адже не може зробити це без самої журналістки.

Ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сваритися. Але ми друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучати другий бік без її згоди. Я не можу говорити про жінку без її згоди. Це нечесно,

– зізнався Валерій Харчишин.

Також музикант чесно відповів на запитання, чи готовий вступити у ту саму річку вдруге та ще раз одружитися.

"Одружуватися я поки не збираюся, тому що я офіційно поки не розлучений. Хоча б тому. Чи збираюся я одружитися колись? Ні... Поки про це не думав".

Які стосунки в Харчишина і Соколової

Яніна Соколова та Валерій Харчишин познайомились приблизно у 2014 році. Журналістка брала в артиста інтерв'ю та відверто була незадоволена його відповідями. "Я страшно його недолюблювала, він мене бісив".

Згодом рок-зірці та ведучій запропонували зіграти антрепризу про кохання. На репетиціях вони подружилися та стали хорошими товаришами.

Яніна Соколова також знялась у кліпі "Сьомий день", що присвячений онкохворим людям. Там вона та Валерій зіграли закоханих.