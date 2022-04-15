Валерій Харчишин підозрює, що його дім знищили навмисно: "Мій будинок знищено вщент"

Факт зруйнованого будинку фронтмена "Другої ріки" Валерія Харчишина вже розслідується органами. Музикант підозрює, що його могли знищити навмисно.

Український музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про зруйноване помешкання на Київщині. Дім зруйнували 26 або 27 березня.

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Будинок Харчишина могли знищити навмисне

Виконавець поділився, що з дому нічого не залишилось: "Я був у тому будинку, їздив з військовим годувати кішок і сподівався наступного дня їх забрати, але вже не було куди повернутися. Одна з них (кішок) врятована".

Валерій Харчишин поділився, що спілкувався з людиною, яка нібито знала того, хто може бути винний у руйнуванні. Однак коли артист захотів поїхати з ним на руїни, "інформатор" зник.

За 4 дні я говорив з цікавою людиною, не буду казати з ким, але ця людина повідомила, що вона начебто знає, хто це зробив. Коли я не взяв його з собою, людина зникла. Отже, цей момент потрібно з'ясувати,

– розповів співак.



Дім Валерія Харчишина / Фото з інстаграму музиканта

Щодо знищеного дому вже ведеться розслідування, тож усі деталі розголошувати не можна. Однак є підозра, що міг бути коригувальник вогню, який допоміг зруйнувати помешкання.

"Є версії, тому що навколо будинки вціліли. Але мій будинок знищено вщент. Тобто не лягали будинки один за одним, а саме мій був точково знищений. Скоріше за все, з роботою корегувальника", – зізнався Харчишин.