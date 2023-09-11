Були синці на руках, – Марініна зізналася, чи має докази насильства від Костянтина Войтенка

Через рік після розлучення танцівниця Валентина Марініна звинуватила Костянтина Войтенка у домашньому насильстві. Колишня дружина актора вперше відповіла, чи має докази.

На початку вересня Валентина Марініна заявила, що Войтенко знущався з неї та бив. У новому інтерв'ю жінка також повідомила, що отримує погрози від Войтенка та його рідних.

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У мережі досі тривають обговорення щодо правдивості цієї інформації. Багато українців вимагає від Валентини доказів. Це засмучує жінку, адже вона оприлюднила відверте зізнання про домашнє насильство.

На запитання ведучої, чи має Валентина докази домашнього насильства, ексдружина Войтенка запевнила, що на її тілі були синці.

У мене були синці на зап’ястках. Я мала фото, але зараз не хочу про це говорити через погрози… Я хочу хоч якось себе захистити, тому не буду говорити деталі цього,

– відповіла Марініна.

Раніше Валентина розповіла, що актор посеред ночі викидав її за волосся з квартири. За словами танцівниці, Костянтин застосовував до неї газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство.

На питання, чи буде вона подавати позов до суду, щоб довести насильство, Марініна відповіла, що з міркувань безпеки її та дитини не буде відповідати на це питання.

Танцівниця не приховує – отримує погрози від Войтенка.

"У мене не було ідей доводити в суді, боротися… Я хотіла це припинити. І єдиний метод – не спілкуватися з ним і будувати своє життя", – додала Валентина.

Дивіться інтерв'ю з Валентиною Марініною: відео

Войтенка звинуватили у домашньому насиллі: коротко