Были синяки на руках, – Маринина призналась, есть ли у нее доказательства насилия от Войтенка

Через год после развода танцовщица Валентина Маринина обвинила Константина Войтенка в домашнем насилии. Бывшая жена актера впервые ответила, есть ли у нее доказательства.

В начале сентября Валентина Маринина заявила, что Войтенко издевался над ней и избивал. В новом интервью женщина также сообщила, что получает угрозы от Войтенко и их родных.

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В сети до сих пор продолжаются обсуждения правдивости этой информации. Многие украинцы требуют от Валентины доказательств. Это огорчает женщину, ведь она обнародовала откровенное признание о домашнем насилии.

На вопрос ведущей, имеет ли Валентина доказательства домашнего насилия, экс-жена Войтенка заверила, что на ее теле были синяки.

У меня были синяки на запястьях. У меня было фото, но сейчас не хочу об этом говорить из-за угроз… Я хочу хоть как-то себя защитить, поэтому не буду говорить детали этого,

– ответила Маринина.

Ранее Валентина рассказала, что актер посреди ночи выбрасывал ее за волосы из квартиры. По словам танцовщицы, Константин применял к ней газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие.

На вопрос, будет ли она подавать иск в суд, чтобы доказать насилие, Маринина ответила, что из соображений безопасности ее и ребенка не будет отвечать на этот вопрос.

Танцовщица не скрывает – получает угрозы от Войтенко.

"У меня не было идей доказывать в суде, бороться… Я хотела это прекратить. И единственный метод – не общаться с ним и строить свою жизнь", – добавила Валентина.

Смотрите интервью с Валентиной Марининой: видео

Войтенко обвинили в домашнем насилии: коротко