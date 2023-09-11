Были синяки на руках, – Маринина призналась, есть ли у нее доказательства насилия от Войтенка
Источник:Алина Доротюк
Через год после развода танцовщица Валентина Маринина обвинила Константина Войтенка в домашнем насилии. Бывшая жена актера впервые ответила, есть ли у нее доказательства.
В начале сентября Валентина Маринина заявила, что Войтенко издевался над ней и избивал. В новом интервью женщина также сообщила, что получает угрозы от Войтенко и их родных.
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В сети до сих пор продолжаются обсуждения правдивости этой информации. Многие украинцы требуют от Валентины доказательств. Это огорчает женщину, ведь она обнародовала откровенное признание о домашнем насилии.
На вопрос ведущей, имеет ли Валентина доказательства домашнего насилия, экс-жена Войтенка заверила, что на ее теле были синяки.
У меня были синяки на запястьях. У меня было фото, но сейчас не хочу об этом говорить из-за угроз… Я хочу хоть как-то себя защитить, поэтому не буду говорить детали этого,
– ответила Маринина.
Ранее Валентина рассказала, что актер посреди ночи выбрасывал ее за волосы из квартиры. По словам танцовщицы, Константин применял к ней газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие.
На вопрос, будет ли она подавать иск в суд, чтобы доказать насилие, Маринина ответила, что из соображений безопасности ее и ребенка не будет отвечать на этот вопрос.
Танцовщица не скрывает – получает угрозы от Войтенко.
"У меня не было идей доказывать в суде, бороться… Я хотела это прекратить. И единственный метод – не общаться с ним и строить свою жизнь", – добавила Валентина.
Смотрите интервью с Валентиной Марининой: видео
Войтенко обвинили в домашнем насилии: коротко
- Бывшая жена актера Валентина Маринина призналась, что являлась жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.
- После публичного заявления Валентина начала получать уведомления от коллег и подписниц о том, что Константин еще и предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не добивался.
- Несколько дней актер никак не реагировал на обвинения. Впоследствии дал публичный ответ. Константин Войтенко подчеркнул, что Валентина пытается публично уничтожить его и карьеру. По его словам, все обвинения и доказательства будут рассматриваться в суде.