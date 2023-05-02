Помер російський модельєр Юдашкін: він проєктував форму для окупантів

Російські модельєри помирають один за одним: Валентин Юдашкін помер у віці 59 років. Він боровся з тяжкою формою онкології.

Модельєру Валентину Юдашкіну було 59 років – у жовтні йому мало б виповнитися 60 років. Про його смерть повідомила дружина російським пропагандистам, передає 24 Канал.

Дивіться також Від ГУР не сховатися: у мережі показали, як новий ударний підрозділ мінусує окупантів

Помер Валентин Юдашкін

Офіційно причину смерті росіянина не озвучують. Але відомо, що у 2016 році в дизайнера виявили рак нирки, згодом метастази в багатьох інших органах. Він продовжував працювати, оголосивши про хворобу тільки два роки тому.

Валентин Юдашкін підтримував Путіна та війну, розв'язану проти України. Через мовчазну підтримку геноциду українців Юдашкіна поперли з програми Тижня моди в Парижі. Його остання колекція вийшла у 2022 році – у вбрання Валентина вдягнулась зрадниця Таїсія Повалій та Регіна Тодоренко.



Юдашкін / Фото з інстаграму модельєра

, Валентин Юдашкін також співпрацював з російськими військовими. З 2007 до 2012 року він з командою працював над уніформою окупантів. Попри те, що на роботу пішло мільйони доларів, форму забракували.

Додамо, що про смерть кутюр'є висловився Максим Галкін – назвав його "вірним другом і близькою людиною". Кілька тижнів тому у мережі також з'являлись кадри Юдашкіна з Пугачовою. Вочевидь "хороші росіяни" продовжили спілкування з людиною, що приймала нагороди від Путіна та мовчазно підтримувала вбивства російського населення.

У Росії помирають дизайнери

30 квітня стало відомо про смерть модельєра В'ячеслава Зайцева, якому було 85 років. Він теж боровся з хворобою. Найбільше Зайцев відомий вбраннями для естрадних артистів, зокрема, Пугачової.