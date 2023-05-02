Модельеру Валентину Юдашкину было 59 лет – в октябре ему должно было исполниться 60 лет. О его смерти сообщила супруга российским пропагандистам, передает 24 Канал.

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Умер Валентин Юдашкин

Официально причины смерти россиянина не озвучивают. Но известно, что в 2016 году у дизайнера обнаружили рак почки, впоследствии метастазы во многих других органах. Он продолжал работать, объявив о болезни всего два года назад.

Валентин Юдашкин поддерживал Путина и войну, развязанную против Украины. Из-за молчаливой поддержки геноцида украинцев Юдашкина поперли из программы Недели моды в Париже. Его последняя коллекция вышла в 2022 году – в наряды Валентина одевалась предательница Таисия Повалий и Регина Тодоренко.

Юдашкин / Фото с инстаграма модельера

Отметим, что Валентин Юдашкин также сотрудничал с российскими военными. С 2007 по 2012 год он с командой работал над униформой оккупантов. Несмотря на то, что на работу ушло миллионы долларов, форму забраковали.

Добавим, что о смерти кутюрье высказался Максим Галкин – назвал его "верным другом и близким человеком". Несколько недель назад в сети также появлялись кадры Юдашкина с Пугачевой. Очевидно, "хорошие русские" продолжили общение с человеком, который принимал награды от Путина и молчаливо поддерживал убийства украинского населения.

В России умирают дизайнеры

30 апреля стало известно о смерти модельера Вячеслава Зайцева, которому было 85 лет. Он тоже сражался с болезнью. Больше всего Зайцев известен нарядами для эстрадных артистов, в частности Пугачевой.