Модельєру Валентину Юдашкіну було 59 років – у жовтні йому мало б виповнитися 60 років. Про його смерть повідомила дружина російським пропагандистам, передає 24 Канал.
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Помер Валентин Юдашкін
Офіційно причину смерті росіянина не озвучують. Але відомо, що у 2016 році в дизайнера виявили рак нирки, згодом метастази в багатьох інших органах. Він продовжував працювати, оголосивши про хворобу тільки два роки тому.
Валентин Юдашкін підтримував Путіна та війну, розв'язану проти України. Через мовчазну підтримку геноциду українців Юдашкіна поперли з програми Тижня моди в Парижі. Його остання колекція вийшла у 2022 році – у вбрання Валентина вдягнулась зрадниця Таїсія Повалій та Регіна Тодоренко.
Юдашкін / Фото з інстаграму модельєра
Додамо, що про смерть кутюр'є висловився Максим Галкін – назвав його "вірним другом і близькою людиною". Кілька тижнів тому у мережі також з'являлись кадри Юдашкіна з Пугачовою. Вочевидь "хороші росіяни" продовжили спілкування з людиною, що приймала нагороди від Путіна та мовчазно підтримувала вбивства російського населення.
У Росії помирають дизайнери
30 квітня стало відомо про смерть модельєра В'ячеслава Зайцева, якому було 85 років. Він теж боровся з хворобою. Найбільше Зайцев відомий вбраннями для естрадних артистів, зокрема, Пугачової.