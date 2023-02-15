У кожного різні обставини, – Вакарчук відповів, чому не всім треба йти на фронт

Гурт "Океан Ельзи" з перших днів повномасштабної війни виступає для військових на фронті та влаштовує концерти за кордоном. Вокаліст Святослав Вакарчук вважає, що не всім треба брати до рук зброю та йти на фронт.

Співак зізнається, що виступи на фронті більш щемливіші, ніж виступи за кордоном. "Я їх вважаю важливішими для себе, як для людини та громадянина", – пояснює Вакарчук.

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Чому не всім треба йти на фронт

Але, на його думку, виступи "Океану Ельзи" за кордоном зараз також важливі та ефективні. Адже, як вважає Вакарчук, вони гуртують українців там, яких є дуже багато і яким теж потрібна моральна підтримка.

Артист зазначає, що українцям там важко, їм непросто було покинути чоловіків, родини, переїхати в інші міста, вони теж в стресі та тривозі.

Їх там мільйони людей… Не всім потрібно йти на фронт і не всі можуть тримати зброю в руках. Є зовсім інші ситуації, є маленькі діти, хвороби – в кожного різні обставини,

– пояснює Вакарчук.

За його словами, ті, хто виїхали за кордон, вони насправді всієї душою підтримують Україну, і матеріально це роблять, хто як може.

Як концерти "Океану Ельзи" допомагають Україні

Крім того, ці виступи гурту дають багато матеріальної допомоги. "Це десятки мільйонів гривень. Це досить багато, якщо порахувати, то ми зробили велику допомогу за останній рік повномасштабної війни", – зізнається співак.

Вакарчук також наголосив, що є ще одна важлива річ – артисти постійно піднімають питання України серед європейців. "Наприклад, у Празі на концерті у 10-тисячному залі в нас була половина людей – чехів, які раніше не мали жодного відношення до України, але прийшли підтримати нашу державу", – пригадує артист.

Це все велика робота і, на мою думку, вона дуже ефективна, і її треба продовжувати робити. Бо війна, на жаль, ще далека від закінчення, а нам потрібно цей "вогонь" постійно підтримувати,

– вважає Вакарчук.

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Що таке перемога для Вакарчука

Співак відповів на питання, що для нього означає перемога. Вакарчук каже, що не буде перелічувати по пунктах, бо зараз нікому не потрібні надмірні чи занижені очікування.

Нам просто треба йти вперед і захищати свою територію. Нам треба, щоб вільна і незалежна європейська Україна більше ніколи не знала жахів війни і ворог ніколи більше не смів на нас напасти,

– підсумував артист.

До слова, Святослав Вакарчук в армії має звання старшого лейтенанта. Навчання на військовій кафедрі він колись проходив за спеціальністю "соціологія та психологічна боротьба". Тож зараз саме цим і займається, підтримуючи дух військових з допомогою пісень та концертів.