Вакарчук потролив російський воєнний корабель: "Ну що, ти дійшов?"

14 квітня 2022 , 17:41
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Джерело:

інстаграм Вакарчука

Святослав Вакарчук продовжує їздити Україною небезпечними регіонами та підтримувати українців. Він не оминув ситуацію з російським кораблем, який вдалось знищити українською протикорабельною крилатою ракетою "Нептун".

Вакарчук у своєму інстаграмі доволі лаконічно відреагував на знищення російського флагману "Москва", який, за іронією долі в перший день повномасштабної війни атакував Зміїний. І який був "посланий на**й" українським військовим.

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Фраза, яку сказав український боєць, стала легендарною і одразу заполонила усі банери країни. Біля одного з таких сфотографувався Святослав. 

На ньому писало: "Русский военный корабль, ну что ты дошел?", на що Вакарчук у дописі відповів: "Походу, так".


Святослав Вакарчук пожартував над знищенням крейсеру "Москва" / Фото з інстаграму

Реакція мережі

Фотографія неабияк розвеселила його фанатів та стала ще одною перемогою у боротьбі з Росією:

  • "Після арешту Медведчука це ще одна приємна новина. У нас у сім'ї всі безмежно радіють цій новині";
  • "Хто наступний?";
  • "Як же красиво тепер можна посилати. Моя естетика нецензурної лексики тріумфує";
  • "Вчора дійшов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо";
  • "Трішки тугодум цей корабель, довго йшов, хоча зрозуміло чому";
  • "Дійшов. Наші хлопці допомогли дійти";
  • "Дійшов куди подінеться, дорога була саме туди";
  • "Куди послали, туди й пішов".
Автор: Уляна Журба