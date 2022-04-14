Вакарчук у своєму інстаграмі доволі лаконічно відреагував на знищення російського флагману "Москва", який, за іронією долі в перший день повномасштабної війни атакував Зміїний. І який був "посланий на**й" українським військовим.
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Фраза, яку сказав український боєць, стала легендарною і одразу заполонила усі банери країни. Біля одного з таких сфотографувався Святослав.
На ньому писало: "Русский военный корабль, ну что ты дошел?", на що Вакарчук у дописі відповів: "Походу, так".
Святослав Вакарчук пожартував над знищенням крейсеру "Москва" / Фото з інстаграму
Реакція мережі
Фотографія неабияк розвеселила його фанатів та стала ще одною перемогою у боротьбі з Росією:
- "Після арешту Медведчука це ще одна приємна новина. У нас у сім'ї всі безмежно радіють цій новині";
- "Хто наступний?";
- "Як же красиво тепер можна посилати. Моя естетика нецензурної лексики тріумфує";
- "Вчора дійшов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо";
- "Трішки тугодум цей корабель, довго йшов, хоча зрозуміло чому";
- "Дійшов. Наші хлопці допомогли дійти";
- "Дійшов куди подінеться, дорога була саме туди";
- "Куди послали, туди й пішов".