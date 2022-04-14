Вакарчук у своєму інстаграмі доволі лаконічно відреагував на знищення російського флагману "Москва", який, за іронією долі в перший день повномасштабної війни атакував Зміїний. І який був "посланий на**й" українським військовим.

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Фраза, яку сказав український боєць, стала легендарною і одразу заполонила усі банери країни. Біля одного з таких сфотографувався Святослав.

На ньому писало: "Русский военный корабль, ну что ты дошел?", на що Вакарчук у дописі відповів: "Походу, так".



Святослав Вакарчук пожартував над знищенням крейсеру "Москва" / Фото з інстаграму

Реакція мережі

Фотографія неабияк розвеселила його фанатів та стала ще одною перемогою у боротьбі з Росією: