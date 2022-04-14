Вакарчук в своем инстаграмме достаточно лаконично отреагировал на уничтожение российского флагмана "Москва", который, по иронии судьбы, в первый день полномасштабной войны атаковал Змеиный. И который был "послан на**" украинским военным.
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Фраза, которую сказал украинский боец, стала легендарной и сразу наводнила все баннеры страны. Около одного из таких сфотографировался Святослав.
На нем писало: "Русский военный корабль, ну что ты дошел?", на что Вакарчук в сообщении ответил: "Поход, да".
Святослав Вакарчук пошутил над уничтожением крейсера "Москва" / Фото из инстаграмма
Реакция сети
Фотография очень развеселила его фанатов и стала еще одной победой в борьбе с Россией:
- "После ареста Медведчука это еще одна приятная новость. У нас в семье все безгранично радуются этой новости";
- "Кто следующий?";
- "Как же красиво теперь можно посылать. Моя эстетика нецензурной лексики торжествует";
- "Вчера пришел. Слава Украине! Слава ВСУ! Мы победим";
- "Немножко тугодум этот корабль, долго шел, хотя понятно почему";
- "Дошел. Наши ребята помогли дойти";
- "Дошел куда денется, дорога была именно туда";
- "Куда послали, туда и пошел".