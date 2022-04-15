Яким було здивування Святослава Вакарчука, коли рятувальники показали йому чергову знахідку. Під завалами одного з будинків вони знайшли альбом "Океану Ельзи".

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Втомлений і непокорений

Під завалами будинку знайшли альбом "Суперсиметрія" – втомлений та непокорений,

– написав він.



Альбом рятувальники знайшли під завалами будинку / Фото Святослава Вакарчука

Зазначимо, що "Суперсиметрія" – четвертий студійний альбом гурту. Його випустили у 2003 році за допомогою лейблу "Lavina Music". Усього за пів року платівка двічі стала платиновою.

Також Святослав Вакарчук звернувся до українців. Він разом із рятувальниками стояв біля Палацу праці.

Палац праці поранений, але, як і весь Харків, живий, продовжує дивитися у майбутнє. Всі разом з Україною ми йдемо до перемоги,

– додав співак.

Дивіться відеозвернення Святослава Вакарчука із Харкова:

Він подякував усім співробітникам ДСНС України за ту титанічну роботу, яку вони виконують по всій країні. Святослав Вакарчук підкреслив, що після війни всі ми повернемося до мирних справ, об'єднаємося родинами та відбудуємо Україну.