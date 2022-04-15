Каково было удивление Святослава Вакарчука, когда спасатели показали ему очередную находку. Под завалами одного из домов они нашли альбом "Океана Эльзы".

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Усталый и непокоренный

Под завалами дома нашли альбом "Суперсимметрия" – усталый и непокоренный,

– написал он.

Альбом спасатели нашли под завалами дома / Фото Святослава Вакарчука

Отметим, что "Суперсимметрия" – четвертый студийный альбом группы. Его выпустили в 2003 году с помощью лейбла "Lavina Music". Всего за пол года пластинка дважды стала платиновой.

Также Святослав Вакарчук обратился к украинцам. Он вместе со спасателями стоял у Дворца труда.

Дворец труда ранен, но, как и весь Харьков, жив, продолжает смотреть в будущее. Все вместе с Украиной мы идем к победе,

– добавил певец.

Смотрите видеообращение Святослава Вакарчука из Харькова:

Он поблагодарил всех сотрудников ГСЧС Украины за ту титаническую работу, которую они выполняют по всей стране. Святослав Вакарчук подчеркнул, что после войны все мы вернемся к мирным делам, объединимся семьями и отстроим Украину.