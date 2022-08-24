Таку думку ексклюзивно 24 каналу озвучив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він зазначив, що його рецепт того, як не допустити нову війну дуже простий, але важливий.

До теми Святослав Вакарчук поїхав на фронт у День Незалежності: як він привітав Україну з захисниками

Попередні покоління не вберегли нас від війни

Вакарчук розповів, що попередні покоління у 90-х, у 00-х з різних причин не зробили того, що мали зробити. І це призвело до ситуації, коли хлопці та дівчата сьогодні мусять іти на фронт захищати країну. Дехто з них, на жаль, гине.

У мене зараз маленький син. Я знаю, що в багатьох є діти. Я дуже не хочу, щоб ми залишили їм у спадок таку ситуацію, щоб наші діти знову пішли на фронт,

– наголосив співак.

Що для цього зробити

Лідер гурту "Океан Ельзи" розказав, аби цього не сталось, українці повинні зробити 2 речі:

перемогти у цій важкій виснажливій, але такій важливій для українського майбутнього війни;

у майбутній мирній Україні не повторювати тих помилок, які були нам притаманні.

"Відсутність верховенства права, слабкі інституції, корупція і так далі. Усе це після перемоги ми мусимо випалити", – підкреслив Вакарчук.

На його думку, насправді так і буде. Принаймні ми змушені це зробити хоча б заради пам'яті тих хлопців і дівчат, які віддали свої життя.

Вакарчук про те, що треба зробити українцям, аби знову не було війни: дивіться відео

День Незалежності 2022: коротко