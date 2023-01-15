"Прощавай, Буба": Горбунов, Цимбалюк реагують на смерть Вахтанга Кікабідзе

У віці 84 років помер культовий актор і співак Вахтанг Кікабідзе. Він активно підтримував Україну протягом усього життя, тому його з сумом згадують українські зірки – Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк та інші.

Легендарний грузинський актор та виконавець Вахтанг Кікабідзе був не тільки культовою особистістю для свого народу, але й палким прихильником України. Знаменитості вшановують його пам'ять на своїх сторінках у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

Важливо Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист

Юрій Горбунов

Телеведучий опублікував фото Вахтанга Кікабідзе на тлі українського прапора та поділився, що мав честь бути знайомим з добрим другом України.

Пішов з життя великий патріот України, легендарний грузинський артист і співак Вахтанг Кікабідзе! Йому було 84 роки! Мав честь бути з ним знайомим! Земля тобі пухом, Великий Маестро,

– написав шоумен.



Вахтанг Кікабідзе / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Тарас Цимбалюк

"Відійшла у вічність легенда, велика людина і справжній друг України – Вахтанг Костянтинович Кікабідзе", – написав в інстаграм-сторіз актор.

Вахтанг Кікабідзе помер / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Бужинська

Артистка показала фото, яке зробила разом з Вахтангом Кікабідзе. Нагадаємо, що 2021 року Катерина Бужинська зустрілась з актором у Грузії та записала з ним відеопривітання з нагоди Дня Незалежності України.

Ти був неймовірним артистом і людиною з великої літери, справжнім другом України! Прощавай, Буба,

– написала Бужинська.



Катерина Бужинська та Вахтанг Кікабідзе / Фото з інстаграму співачки

Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков вшанував пам'ять Кікабідзе / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 15 січня стало відомо про смерть культового актора, сценариста та співака Вахтанга Кікабідзе. Наразі причина його смерті невідома, однак знаменитість довгий час хворів, ходив з катетером у горлі і перебував на постійному діалізі.

Вахтанг Кікабідзе знявся у багатьох фільмах та створив кілька стрічок за власним сценарієм. Відомий і як виконавець та актор пісень, який гастролював в останні роки життя.

Грузин перестав їздити до Росії від 2008 року, відмовившись від орденів та заробітку в країні-агресорі. Підтримував Україну як у 2014 році, так і після 24 лютого 2022. Він підіймав чарку за перемогу у прямому етері та схиляв голову перед героїзмом українців.