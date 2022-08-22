Людина, якій болить за Україну: Вахтанг Кікабідзе купив бус військовим – бійці відреагували

22 серпня 2022 , 15:32
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Джерело:

фейсбук 26-ї артилерійської бригади

На честь свого 84-річчя грузинський співак Вахтанг Кікабідзе влаштував великий концерт у Батумі. Він відгримів 19 липня й був благодійним. Усі виручені кошти артист спрямував на допомогу Україні – купив бус для ЗСУ.

Про це повідомили бійці 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яким і дістався мікроавтобус Вахтанга Кікабідзе. За їхніми словами, авто вже доправили в Україну й передадуть їм на Донбас.

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Українськ військові подякували Вахтангу Кікабідзе за бус

Цікаво, що бус українським військовим Вахтанг Кікабідзе відправив не порожнім, а зі сухпайками. Тож бійці з Житомирщини, які боронять Україну на Сході, публічно подякували грузинському співаку за людяність і небайдужість.

Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну, яка бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом,
– подякували бійці 26-ї артилерійської бригади. 

У коментарях теж відреагували:

  • "Дякую грузинському артисту"; 
  • "Подяка порядній, благородній людині з честю і розумом".

Що Вахтанг Кікабідзе каже про повномасштабну війну в Україні 

  • У березні Вахтанг Кікабідзе підніс чарку за Україну в прямому етері й заявив: "Я думаю, що в результаті Україна виграє цю мерзенну війну, і все це дуже скоро закінчиться. Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед їхнім героїзмом".
  • Співак ще 2014 року засудив війну на Донбасі та анексію Криму, адже "виріс зі знанням того, що Крим – це Україна". владіміра путіна він називав "політиком чорної сили".
  • Натомість у липні 2022 року Кікабідзе заявив, що диктатор чинить геноцид українського народу й бореться за радянський союз. Про це артист говорив у програмі "Гостинний двір".
Автор: Марина Джура