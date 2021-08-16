Вагітну принцесу Беатріс заскочили в центрі Лондона з чоловіком: розкішний образ з сумкою Gucci

За лічені тижні, восени цього року, принцеса Беатріс вперше стане мамою. На останніх термінах вагітності вона часто з'являється на публіці. Днями онуку Єлизавети ІІ з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці помітили біля ресторану в центрі Лондона.

У суботу, 14 серпня, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з'явились на святкуванні дня народження подруги. Іменинниця запросила подружжя в ресторан у центрі Лондона. На вечірку вони прибули з оберемком різнобарвних повітряних кульок.

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Онука Її Величності та італійський забудовник не ховались від папараці. Як і всі гості свята, вони мило спілкувались з друзями на вході до ресторану, а тоді обідали за столиком на терасі.

Образ вагітної принцеси Беатріс

Фото публічної появи принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці дивіться на сайті Daily Mail

Для святкування дня народження подруги принцеса Беатріс обрала маленьку чорну сукню вільного крою, яка через великий вагітний животик облягала її стан. На легке вбрання з декольте вона накинула жакет від демократичного бренду Zara. Це красивий двобортний піджак з квітковим принтом і червоною вставкою.

Під елегантний образ онука королеви Єлизавети ІІ підібрала взуття без підборів. Родзинкою її аутфіту став невеличкий клатч від преміального бренду Gucci. Вартість сумок цієї колекції становить від 1 200 євро – понад 37 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Беатріс з'являлась на світському заході, який присвячений розширенню прав і можливостей жінок. Для публічної появи вона обрала чорну сукню в крихітні білі зірочки від французького бренду Maje.