Вагітна Світлана Тарабарова побувала на зимовій прогулянці з сином: зворушливе фото

Співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Щоб максимально зберігати спокій, вона більшість часу проводить з дітьми. Так, днями побувала на прогулянці зі старшим сином Іваном.

10 листопада Світлана Тарабарова розсекретила, що втретє вагітна. Артистка показала, що життя триває і скоро на одного українця чи українку стане більше.

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У час війни, коли ми всі перебуваємо у постійному стресі, виконавиця намагається відволікатися від новин і жахливих думок. Тому багато часу проводить з сином Іваном і донькою Марією.

Світлана Тарабарова прогулялася з сином

В Україну прийшла справжня зима. Вже у багатьох містах випав сніг, зокрема й у Києві. Оскільки ситуація в місті напружена, є постійні вимкнення світла, то Світлана вирішила не засиджуватися вдома, а провести час на свіжому повітрі. Разом з сином відправилася на прогулянку засніженими вулицями.

Зіркова матуся поділилася новою фотографією, де зображена з первістком. Світлана одягнула зелений светр і білу куртку. Ймовірно, поєднала такий верх зі спортивними штанами. Оскільки досить прохолодно, то на голові в артистки була біла шапка. Макіяж вона не наносила на обличчя.

Маленький Іван позував позаду мами. Він теж був у зимовому вбранні та щиро усміхався. Схоже, що хлопчику неабияк подобається зима.

Щастя в простих речах!

– написала Світлана під фото.



Світлана Тарабарова з сином / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно світлинами з сином зачарувала Тіна Кароль. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років. З нагоди дня народження знаменитість приїхала до сина у Велику Британію.