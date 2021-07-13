Вагітна MamaRika зачарувала стильним повсякденним образом: фото в топі й штанах

Відома українська співачка MamaRika замилувала шанувальників новим фото. Вона позувала у стильному повсякденному аутфіті та поділилась, як тримає себе у формі під час вагітності.

Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) очікує народження первістка. Нещодавно зірку госпіталізували, щоб не нашкодити малюку. Та вагітна співачка вже повернулась з лікарні й перебуває в Києві, адже хоче народжувати саме в столиці.

До слова Анастасія Приходько показала, як 16-річною проходила кастинг у "ВІА Гру"

Образ MamaRika

Виконавиця влаштувала невеликий пікнік, розклавши на пледі круасани та фрукти. Вона усміхнено позувала перед камерою.

Для нових фото MamaRika приміряла стильний образ для літніх прогулянок. Вона обрала молочний кроп-топ, що підкреслив декольте, і сірі широкі штани, що закцентували на округлому животику. Зверху співачка одягнула сорочку насиченого рожевого кольору, – вона зробила аутфіт більш ефектним та яскравим.

MamaRika доповнила вбрання золотими сережками-кільцями, ланцюжком з підвіскою та бузковим намистом. Частину волосся вона зібрала у високий хвіст, а решту випрямила та розпустила. На обличчі співачка зробила легкий макіяж, підкресливши очі тушшю, а губи – рожевою помадою.



MamaRika / Фото з інстаграму зірки



MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Як MamaRika тримає форму під час вагітності

У підписі до фото знаменитість розповіла, що дотримується кількох правил.

Фізична активність

Артистка зізналась, що у вільний час займається йогою для вагітних, робить спеціальні дихальні вправи, плаває в басейні та влаштовує прогулянки. "Це тримає в тонусі й не дає розкиснути", – наголосила MamaRika.

Позитивне мислення.

"Так, саме воно! День починаю зі сміху, постійно регочу, намагаюся не робити драми з дрібниць (не завжди виходить), але старатися треба", – пише зірка.

Режим харчування

MamaRika наголосила, що це – найголовніше. У постійному раціоні співачки є кисломолочний сир, йогурти, горіхи, мед, багато овочів, фруктів та ягід, зелень, м’ясо, риба, крупи, хліб, із солодкого чорний шоколад.

"П’ю тільки натуральні соки, трав’яні чаї та багато води (дозволяє відсутність набряків). Буває грішу мучним типу булочок і випічки – але це не критично, вважаю", – поділилась виконавиця.