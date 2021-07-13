Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) ожидает рождения первенца. Недавно звезду госпитализировали, чтобы не навредить малышу. Но беременная певица уже вернулась из больницы и находится в Киеве, так как хочет рожать именно в столице.

К слову Анастасия Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в "ВИА Гру"

Образ MamaRika

Исполнительница устроила небольшой пикник, разложив на пледе круассаны и фрукты. Она с улыбкой позировала перед камерой.

Для новых фото MamaRika примерила стильный образ для летних прогулок. Она выбрала молочный кроп-топ, подчеркивающий декольте, и серые широкие брюки, акцентирющие на внимание округлом животе. Сверху певица надела рубашку насыщенного розового цвета, – она ​​сделала аутфит более эффектным и ярким.

MamaRika дополнила наряд золотыми серьгами-кольцами, цепочкой с подвеской и сиреневым бусами. Часть волос она собрала в высокий хвост, а остальные выпрямила и распустила. На лице певица сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовой помадой.



MamaRika / Фото из инстаграма звезды



MamaRika / Фото из инстаграма звезды

Как MamaRika держит форму во время беременности

В подписи к фото знаменитость рассказала, что придерживается несколько правил.

Физическая активность

Артистка призналась, что в свободное время занимается йогой для беременных, делает специальные дыхательные упражнения, плавает в бассейне и устраивает прогулки. "Это держит в тонусе и не дает раскиснуть", – отметила MamaRika.

Позитивное мышление.

"Да, самое оно! День начинаю со смеха, постоянно хохочу, стараюсь не делать драмы из мелочей (не всегда получается), но стараться надо", – пишет звезда.

Режим питания

MamaRika подчеркнула, что это – самое главное. В постоянном рационе певицы есть творог, йогурты, орехи, мед, много овощей, фруктов и ягод, зелень, мясо, рыба, крупы, хлеб, из сладкого черный шоколад.

"Пью только натуральные соки, травяные чаи и много воды (позволяет отсутствие отеков). Бывает грешу мучным типа булочек и выпечки – но это не критично, считаю", – поделилась исполнительница.