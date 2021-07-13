Після закінчення музичної школи Анастасія Приходько мріяла про велику сцену, тому спробувала потрапити під крило Костянтина Меладзе, який продюсував гурт "ВІА Гра". Для кастингу вона обрала композицію, що якнайкраще демонструвала її вокальні данні.

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16-річна дівчина заспівала пісню "Когда вырастешь девка", в основу якої поклали твір російського поета Михайла Ісаковського "Дума о Ленине". Перед камерою вона почувалась сором'язливо, однак впевнено брала високі ноти.

Це фрагмент кастингу до гурту "ВІА Гра". І таке було, мені тоді здавалося, що кращої пісні для цього гурту просто не може бути,

– з гумором написала Приходько.

Відомо, що до складу гурту "ВІА Гра" Анастасія Приходько так і не потрапила, однак їй пощастило попрацювати з композитором Костянтином Меладзе. Вона засвітилась на "Фабриці зірок-7" і підписала контракт з продюсером. Їхня співпраця закінчилась 2009 року після того, як артистка представляла Росію на "Євробаченні".

До слова, Приходько стала на захист Меладзе, коли довкола нього розгорівся секс-скандал. Вона запевнила, що експродюсер не домагався її. Співачка могла б вдарити наставника, якби він запропонував їй інтим в обмін на кар'єру.