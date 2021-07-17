З послабленням карантинних обмежень Настя Каменських, як й інші українські артисти, все частіше виступає. Проте в перерві між гастролями вона не відлежується на пляжі, а активно відпочиває. Зірка спробувала популярну літню розвагу – сап-борд.

До теми Настя Каменських засвітила розкішні форми у бікіні: сексуальні фото на яхті

Середземне море вона підкорювала у спекотному look. Настя Каменських одягла яскраво-рожеве бікіні – бюстгальтер з зв'язкою і сміливим розрізом під грудьми та високі стрінги, що підкреслили талію. Пляжний образ вона довершила блакитною кепкою.

Співачку сфотографували під час катання на сап-борді. На дошці вона стояла на колінах, а в руках тримала весло. З обраного ракурсу фігура знаменитості виглядала апетитною та підтягнутою.

"Морські пригоди", – захоплено підписала артистка.

Настя Каменських у бікіні в Туреччині / Фото з інстаграму співачки