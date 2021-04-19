На особистій сторінці в інстаграмі модель Даша Хлистун оприлюднила нове фото з чуттєвої зйомки. Кохана "Холостяка" Максима Михайлюка вже не може дочекатися моменту, коли стане матір'ю.

Дивіться також Спочатку не сподобався, – Анна з "Холостяка" розповіла про знайомство з Андрієм Богданом

Образ Даші Хлистун

Кохана "Холостяка" позувала перед камерою, сидячи на ліжку серед подушок. Вона постала без бюстгальтера, але в бежевих трусиках, додавши фото пікантності. Модель одягнула білосніжну сорочку оверсайз, але защепила її тільки на один ґудзик, продемонструвавши оголений вагітний живіт.

Ніжний образ Даша Хлистун доповнила тонким сріблястим браслетом на руці. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж. Модель підкреслила очі коричневими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою малиновою помадою.

У підписі до фото кохана "Холостяка" поділилась, що її донечка не ще спішить з'являтися на світ. Однак сама Даша чекає на пологи, тому багато читає та цікавиться матеріалами про народження дітей та материнство.



Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Шанувальників зачарувала фотозйомка Даші Хлистун. Вони діляться враженнями, а також бажають легких пологів у коментарях: