На личной странице в инстаграме модель Даша Хлыстун обнародовала новое фото с чувственной съемки. Возлюбленная "Холостяка" Максима Михайлюка уже не может дождаться момента, когда станет матерью.

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Образ Даши Хлыстун

Любимая "Холостяка" позировала перед камерой, сидя на кровати среди подушек. Она предстала без бюстгальтера, но в бежевых трусиках, добавив фото пикантности. Модель надела белоснежную рубашку оверсайз, но застегнула ее только на одну пуговицу, продемонстрировав обнаженный беременный живот.

Нежный образ Даша Хлыстун дополнила тонким серебристым браслетом на руке. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами, а на лице сделала макияж. Модель подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой малиновой помадой.

В подписи к фото любимая "Холостяка" поделилась, что ее дочь не спешит появляться на свет. Однако сама Даша ждет роды, поэтому много читает и интересуется материалами о рождении детей и материнстве.



Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Поклонников очаровала фотосъемка Даши Хлыстун. Они делятся впечатлениями, а также желают легких родов в комментариях: