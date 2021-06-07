Знаменитость, которая всегда оберегала семью от публичности, все ближе подпускает фанатов к личной жизни. Катя Осадчая опубликовала серию снимков с семейного торжества – празднования дня рождения папы Александра.

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Для отца-именинника звездная дочь накрыла роскошный стол, который эстетично оформила любимыми сезонными цветами – белыми пионами. Она подготовила и роскошный торт.



Катя Осадчая с отцом / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая с родителями / Фото из инстаграма ведущей



Отец Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Образ Кати Осадчей

Для семейного празднования беременная ведущая выбрала нежное платье из совместной коллекции с Андре Таном. Она позировала в белоснежном наряде с высоким разрезом и асимметричным низом, который прекрасно сочетался со сдержанным верхом.

Элегантное платье Катя Осадчая довершила черно-белыми эспадрильями, бирюзовым колье и массивными солнцезащитными очками. Похоже, звезда, которая в обыденной жизни предпочитает естественную красоту, не стала краситься по случаю семейного торжества. Она выглядела максимально просто и женственно.



Катя Осадчая в белоснежном платье / Фото из инстаграма ведущей