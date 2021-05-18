Вагітна Катя Осадча захопила вишуканим образом в елегантному піджаку: фото

Успішна телеведуча Катя Осадча, яка втретє вагітна, захопила новим образом, який обрала для зйомок. Зірка постала перед камерами у світлому елегантному піджаку та підкорила вродою.

Катя Осадча продовжує відвідувати світські заходи. Вона побувала на церемонії вручення премії Viva! Awards 2021, де продемонструвала варіант елегантного весняного образу.

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Вишуканий look Каті Осадчої

Знаменитість постала перед камерами в чорних класичних штанах і світлому піджаку, верх якого прикрашений красивим декоративним камінням. Такий look Катя поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Також публіку приголомшив задекорований розкішними камінцями чорний капелюх, який гармонійно поєднався з вбранням Осадчої та доповнив її аутфіт. Також серед аксесуарів бачимо на ведучій розкішне кольє та сережки.

Волосся Катя забрала назад, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками й коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

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