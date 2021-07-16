Вагітна Катя Осадча та Юрій Горбунов релаксували в басейні: фото подружжя

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова у спекотний літній день релаксувало в басейні. Закохані ніжилися у прохолодній водичці, оскільки на вулиці було дуже гаряче.

Осадча і Горбунов наразі не відправлялися закордон. Вони активно працюють, а після робочих днів відпочивають в басейні.

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Подружжя очікує на появу другої спільної дитини, тому зараз в житті ведучих особливий період. Пара неймовірно щаслива, якомога більше часу намагається проводити разом і з сином Іваном.

Нове фото Осадчої та Горбунова

Катерині та Юрію пощастило, адже в них є власний заміський будинок з великим подвір'ям і басейном, де можна порелаксувати. Спекотні дні вагітна Осадча часто проводить у воді, адже так легше переносити сонячну погоду.

Горбунов поширив нове селфі з коханою, яке зробив саме в басейні. Він ніжно обіймав Катерину, обоє мило усміхалися. Волосся ведуча зібрала в пучок зверху, а на обличчі в неї був макіяж. Ймовірно, вона вирішила відпочити в прохолодному басейні після насиченого знімального дня.

Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді, коли прийдуть морози!

– написав Юрій під фото.



Юрій Горбунов і Катя Осадча в басейні / Фото з інстаграму Юрія Горбунова