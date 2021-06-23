Вагітна Катя Осадча відвідала концерт Дантеса в синьому костюмі: фото образу

Володимир Дантес зіграв перший сольний концерт в Києві. На заході зібрався весь зірковий бомонд. Закриту вечірку відвідала й вагітна Катя Осадча, яка поспілкувалась з музикантом і показала новий літній образ.

Презентацію дебютного сольного альбому Володимир Дантес влаштував на даху івент-холу в самісінькому центрі Києва. На концерті зібрались знамениті друзі співака, тому на захід зі знімальною групою прибула й Катя Осадча.

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Вона встигла насолодитись музикою, вивідати таємниці Дантеса та Jerry Heil й разом з тим продемонструвати легкий літній look.

Образ Каті Осадчої на концерті Володимира Дантеса

У спекотний червневий вечір знаменитість обрала шифоновий костюм насиченого синього кольору. Це вільний топ з американською проймою і білою вставкою, що приховав вагітний животик Осадчої, та широкі штани.

Катя Осадча на концерті Володимира Дантеса / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Образ для зйомок ведуча довершила білими кросівками, адже через третю вагітність відмовилась від підборів. Взуття чудово поєднувалося з оригінальним білими беретом. З аксесуарів на Каті Осадчій лише смарагдове намисто, в якому вона відправилась в Одесу. До слова, тоді компанію зірці склав чоловік Юрій Горбунов, з яким вона гуляла містом і підтримувала збірну України.

Катя Осадча на концерті Володимира Дантеса / Фото з інстаграм-сторіс ведучої