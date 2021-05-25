Вагітна Катя Осадча показала стильний літній образ у сукні: фото

Успішна українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими фото. Вона підкорила ніжним образом у літній білій сукні.

Українська телеведуча Катя Осадча очікує народження третьої дитини. Однак вона не припинила вести інстаграм-сторінку та тішити користувачів новими світлинами в особливому стані.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча позувала перед камерою на тлі автомобіля та усміхалась. Для нової зйомки вона приміряла білу повітряну сукню з легкої тканини довжини міді. Вбрання мало об'ємні рукави та мереживні вставки, що робило вдалі акценти.

Катя Осадча поєднала сукню із чорно-білими еспадрильями, а також обрала білий капелюх із ланцюжком. Стильний образ також доповнював сріблястий браслет на руці та чорні сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у лаконічний низький хвіст.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

Шанувальників телеведучої зачарувала чергова серія світлин. Про це вони написали в коментарях: