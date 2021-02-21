Вагітна Гіларі Дафф вкотре змінила колір волосся: фото нового іміджу співачки

Відома американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка скоро стане мамою, знову змінила імідж. Вона перефарбувала волосся у яскравий блакитний колір.

Знаменита американська акторка Гіларі Дафф вразила шанувальників новим дописом. Вона змінила колір волосся з білявого на блакитний.

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Гіларі Дафф змінила імідж

Співачка поділилась дописом, де показала фото з новою зачіскою. Зокрема, знаменитість перефарбувала волосся з білявого на блакитний. Також стилісти зробили Гіларі стильну укладку з голлівудськими пишними локонами.

Під публікацією вагітна артистка розповіла, що нещодавно вона повернулась додому з Нью-Йорку і відчула, що їй потрібні зміни. Останні місяці вагітності не зупинили Гіларі Дафф, тому вона пофарбувала волосся. Співачка зізналась, що процес зайняв їй та стилістам цілісінький день.

Також Гіларі Дафф зауважила, що новий колір її волосся не повідомляє про стать дитини. Тому блакитний колір не може стати натяком того, хто народиться в зірки.

Варто зазначити, що на кардинальні зміни іміджу артистка наважується не вперше. Минулого року вона також перефарбовувалась у блакитний колір.

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Тим не менш, фанів вразив новий образ Гіларі Дафф: