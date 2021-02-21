Известная американская певица и актриса Хилари Дафф, которая скоро станет мамой, снова сменила имидж. Она перекрасила волосы в яркий голубой цвет.

Знаменитая американская актриса Хилари Дафф поразила поклонников новым постом. Она сменила цвет волос с белокурого на голубой.

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Хиллари Дафф сменила имидж

Певица поделилась постом, где показала фото с новой прической. В частности, знаменитость перекрасила волосы из белокурого в голубой. Также стилисты сделали Хиллари стильную укладку с голливудскими пышными локонами.

Под публикацией беременная артистка рассказала, что недавно она вернулась домой из Нью-Йорка и почувствовала, что ей нужны перемены. Последние месяцы беременности не остановили Хиллари Дафф, поэтому она покрасила волосы. Певица призналась, что процесс занял ей и стилистам целый день.

Также Хиллари Дафф отметила, что новый цвет ее волос не сообщает о поле ребенка. Поэтому голубой цвет не может стать намеком на то, кто родится у звезды.

Стоит отметить, что на кардинальные изменения имиджа артистка решается не впервые. В прошлом году она также перекрашивалась в голубой цвет.

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Тем не менее, фанатов поразил новый образ Хилари Дафф: