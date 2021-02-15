Вагітна дружина Віктора Павліка зачарувала романтичним образом: фото

Український співак Віктор Павлік на День святого Валентина відправився в Одесу разом із молодою вагітною дружиною. Катерина Реп'яхова показала ніжний образ для романтичної вечері з чоловіком.

Катерина та Віктор позували в одному з готелів Одеси. Павлік на День закоханих мав виступ, а його дружина координувала все, як концертний директор. Закохані напередодні робочого вечора влаштували романтичну вечерю та вдвох відсвяткували 14 лютого.

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Романтичний образ Катерини Реп'яхової

Для святкування дівчина обрала червону сукню з квітковим принтом і мереживом. Таке вбрання гарно підкреслило її вагітний животик та зробило образ дуже ніжним і жіночним.

Look Катерина поєднала з чорними туфлями на низькій підошві. Волосся Реп'яхова вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Дівчина позувала в обіймах коханого та щиро усміхалася.



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

У коментарях прихильники подружжя залишають багато компліменти. Вони зазначають, що Катя та Віктор виглядають прекрасно, та бажають їм щастя.