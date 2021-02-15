Украинский певец Виктор Павлик на День святого Валентина отправился в Одессу вместе с молодой беременной женой. Екатерина Репьяхова показала нежный образ для романтического ужина с мужем.

Екатерина и Виктор позировали в одном из отелей Одессы. У Павлика на День влюбленных было выступление, а его жена координировала все, как концертный директор. Влюбленные накануне рабочего вечера устроили романтический ужин и вдвоем отпраздновали 14 февраля.

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Романтический образ Екатерины Репьяховой

Для празднования девушка выбрала красное платье с цветочным принтом и кружевом. Такой наряд хорошо подчеркнул ее беременный животик и сделал образ очень нежным и женственным.

Look Екатерина соединила с черными туфлями на низкой подошве. Волосы Репьяхова уложила ровно и убрала назад. На лице она сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Девушка позировала в объятиях любимого и искренне улыбалась.



Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

В комментариях поклонники супругов оставляют много комплиментов. Они отмечают, что Катя и Виктор выглядят прекрасно, и желают им счастья.