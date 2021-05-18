Вагітна дружина Віктора Павліка відпочиває в Одесі: чарівні фото

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вже зовсім скоро вперше стане мамою. Та нещодавно вона відправилась в Одесу разом із чоловіком.

Кохана відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилась із прихильниками чарівними світлинами з відпочинку. Дівчина запевняє, що це – найкращий її вікенд з чоловіком.

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Фото Катерини Реп'яхової з Одеси

Вагітна дружина артиста зробила світлини на тлі моря. Вона позувала перед камерою у білому топі та плісированій спідниці з квітковим принтом, що підкреслювала доволі великий живіт. Зверху Катерина накинула яскраво-рожевий жакет, а вбрання поєднала із білими кедами.

Образ дівчини доповнювали сережки та намисто, волосся вона заплела у дві тонкі косички, які зв'язала ззаду.

Цінуємо кожен момент, проведений разом і в спокої. Як буде далі, невідомо,

– написала Реп'яхова під кадрами.

Також дружина Павліка розповіла, що перебуває на 36 тижні вагітності, тому близько через місяць мала б стати мамою. Дівчина зізналась, що хоч термін вже не маленький, вона не хвилюється щодо подорожі, адже зміна обставин і позитивні емоції – важливіше.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

У коментарях Катерині зробили безліч компліментів: