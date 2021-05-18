Возлюбленная известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками волшебными фотографиями с отдыха. Девушка уверяет, что это – лучший ее уикенд с мужем.

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Фото Екатерины Репяховой из Одессы

Беременная жена артиста сделала фотографии на фоне моря. Она позировала перед камерой в белом топе и плиссированной юбке с цветочным принтом, подчеркнув довольно большой живот. Сверху Катерина накинула ярко-розовый жакет, а наряд соединила с белыми кедами.

Образ девушки дополняли серьги и ожерелье, волосы она заплела в две тонкие косички, которые связала сзади.

Ценим каждый момент, проведенный вместе и в покое. Как будет дальше, неизвестно,

– написала Репяхова под кадрами.

Также жена Павлика рассказала, что находится на 36 неделе беременности, поэтому приблизительно через месяц должна стать мамой. Девушка призналась, что хоть срок уже не маленький, она не волнуется по поводу путешествия, ведь изменение обстоятельств и положительные эмоции – важнее.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

В комментариях Екатерине сделали множество комплиментов: