Даша Квіткова показала звабливий образ на відпочинку в Єгипті: фото в купальнику та сорочці

Днями зіркова пара Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Єгипет. Поблизу розкішного готелю чоловік влаштував дружині фешн-зйомку. Перед камерою блогерка красувалась в яскраво-рожевому купальнику і прозорій сорочці.

Попри те, що Даша Квіткова перебуває на п'ятому місяці вагітності, вона разом з коханим вдруге за рік відправилась на відпочинок. Після Мальдівів подружжя обрало бюджетніший Єгипет, однак і там майбутня матуся знаходить красиві локації для нових фото.

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Образ Даші Квіткової

Блогерка позувала на зеленому газоні на тлі пальм. Вона підібрала суцільний купальник рожевого кольору, який вигідно підкреслив округлий животик. Однак вагітні форми вона приховала за прозорою сорочкою з довгими рукавами і зав'язкою на талії. Образ Даша Квіткова довершила плетеними босоніжками без підборів і солом'яним капелюхом з чорною стрічкою.

Дружина Добриніна вирівняла хвилясте волосся, нанесла легкий макіяж та обрала лаконічні прикраси. У кадрі вона продемонструвала стрункі підтягнуті ніжки і щиру усмішку. Черговий допис дівчина присвятила майбутньому сину.

Насолоджуюся кожним днем, тому що новий день – це день ближче до зустрічі з тобою,

– зворушливо написала Даша Квіткова.

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Зауважимо, стать первістка Даша Квіткова та Нікіта Добринін дізналися на гучній вечірці напередодні Дня Валентина. Вже в липні в подружжя народиться син. Майбутні батьки зізнались, що спочатку чекали на дівчинку, однак були на сьомому небі від щастя, коли довідались, що блогерка носить під серцем хлопчика.