На днях звездная пара Даша Квиткова и Никита Добрынин полетели в Египет. Вблизи роскошного отеля мужчина устроил жене фэшн-съемку. Перед камерой блогерша красовалась в ярко-розовом купальнике и прозрачной рубашке.

Несмотря на то, что Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности, она вместе с любимым второй раз за год отправилась на отдых. После Мальдив супруги выбрали бюджетный Египет, однако и там будущая мама находит красивые локации для новых фото.

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Образ Даши Квитковой

Блогерша позировала на зеленом газоне на фоне пальм. Она подобрала сплошной купальный розового цвета, который выгодно подчеркнул округлый животик. Однако беременные формы она скрыла под прозрачной рубашкой с длинными рукавами и завязкой на талии. Образ Даша Квиткова довершила плетеными босоножками без каблука и соломенной шляпой с черной лентой.

Жена Добрынина выровняла волнистые волосы, нанесла легкий макияж и выбрала лаконичные украшения. В кадре она продемонстрировала стройные подтянутые ножки и искреннюю улыбку. Очередной пост девушка посвятила будущему сыну.

Наслаждаюсь каждым днем, так как новый день – это день ближе к встрече с тобой,

– трогательно написала Даша Цветочная.

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Заметим, пол первенца Даша Квиткова и Никита Добрынин узнали на шумной вечеринке накануне Дня Валентина. Уже в июле у супругов родится сын. Будущие родители признались, что сначала ждали девочку, однако были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что блогерша носит под сердцем мальчика.