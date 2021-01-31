У білій сукні: вагітна Даша Квіткова показала ніжний образ на Мальдівах – фото

Відома українська блогерка Даша Квіткова часто ділиться фото з Мальдівів. Вона продемонструвала ніжний літній образ у білій сукні.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Герої "Холостяка-9" Даша Квіткова та Нікіта Добринін насолоджуються відпочинком на Мальдівах. І принагідно діляться гарними фото з відпустки.

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Образ Даші Квіткової

Дівчина постала перед камерою, сидячи босоніж на піску під пальмою й ловлячи промені сонця. Вона обрала легкий та ніжний образ. Для нього Даша Квіткова одягнула білу мінісукню з відкритими плечима та довгими широкими рукавами.

Блогерка розпустила довге біляве волосся та вклала його хвильками. На відпочинку Даша майже не робить макіяж, тому часто демонструє натуральну вроду, як і цього разу.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Даша Квіткова про вагітність

У дописі блогерка поділилась, що отримала багато повідомлень від шанувальниць про те, що вони бояться вагітності. Зірка наголосила, що вона просто розповідає про свій досвід і складнощі, які довелося пройти. Натомість є багато інших дівчат, які не мали токсикозу та інших схожих проблем.

Даша Квіткова зазначила, що кожен організм по-різному поводиться під час вагітності. Тому все дуже індивідуально. Блогерка зауважила, що незважаючи на труднощі, цей стан для неї – чудова пора.

"Я кожен день прокидаюся і засинаю з думкою про те, що всередині мене маленька лабораторія і там росте людина. Я відчуваю, що малюкові всередині подобається, а що ні. Не можу заснути, якщо моя рука не буде "обіймати" животик і навіть описати вам не можу, що я відбувається, коли Нікіта цілує або гладить животик", – зізналась Даша Квіткова.