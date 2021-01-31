Известная украинская блогер Даша Квиткова часто делится фото с Мальдив. Она продемонстрировала нежный летний образ в белом платье.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Герои "Холостяка-9" Даша Квиткова и Никита Добрынин наслаждаются отдыхом на Мальдивах. И попутно делятся красивыми фото из отпуска.

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Образ Даши Квитковой

Девушка предстала перед камерой, сидя босиком на песке под пальмой и ловя лучи солнца. Она выбрала легкий и нежный образ. Для него Даша Квиткова надела белую мінісукню с открытыми плечами и длинными широкими рукавами.

Блогер распустила длинные белокурые волосы и вложила его волнами. На отдыхе Даша почти не делает макияж, поэтому часто демонстрирует натуральную красоту, как и в этот раз.



Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Даша Квиткова о беременности

В заметке блогер поделилась, что получила много сообщений от поклонниц о том, что они боятся беременности. Звезда подчеркнула, что она просто рассказывает о своем опыте и сложностях, которые пришлось пройти. Зато есть много других девушек, которые не имели токсикоза и других похожих проблем.

Даша Квиткова отметила, что каждый организм по-разному ведет себя во время беременности. Поэтому все очень индивидуально. Блогерша заметила, что несмотря на трудности, это состояние для нее – отличная пора.

"Я каждый день просыпаюсь и засыпаю с мыслью о том, что внутри меня маленькая лаборатория и там растет человек. Я чувствую, что малышу внутри нравится, а что нет. Не могу уснуть, если рука моя не будет "обнимать" животик и даже описать вам не могу, что я происходит, когда Никита целует или гладит животик", – призналась Даша Квиткова.