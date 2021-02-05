Популярна українська блогерка Даша Квіткова нещодавно оголосила про свою вагітність. Тепер дівчина ділиться красивими світлинами. Днями вона показала свій вагітний животик у відвертому боді.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

До зіркового подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна тепер прикута особлива увага. Через декілька місяців закохані стануть батьками, тому прихильників цікавлять усі подробиці з цього періоду життя пари.

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Спокусливий образ Даші Квіткової

Блогерка оприлюднила чорно-білу фотографію. Вона показала романтичний і ніжний образ у фотостудії. Даша постала перед камерою у сітчастому боді чорного кольору. Вбрання оголило апетитні сідниці та плечі, прикрило інтимні зони грудей. Дівчина продемонструвала красиві ніжки та ніжно обійняла свій животик.

Довге кучеряве волосся Квіткова забрала назад, лише декілька пасм спадали на плечі. Її шию прикрашало масивне намисто, а на обличчі був легкий макіяж, який підкреслив природну вроду.



Даша Квіткова у чорному боді / Фото з інстаграму Даші Квіткової