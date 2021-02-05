Популярная украинская блогерша Даша Квиткова недавно объявила о своей беременности. Теперь девушка делится красивыми фотографиями. На днях она показала свой беременный животик в откровенном боди.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

К звездной паре Даши Квитковой и Никиты Добрынина теперь приковано особое внимание. Через несколько месяцев влюбленные станут родителями, поэтому поклонников интересуют все подробности этого периода жизни пары.

Смотрите также В белом платье: беременная Даша Квиткова показала нежный образ на Мальдивах – фото

Соблазнительный образ Даши Квитковой

Блогерша обнародовала черно-белую фотографию. Она показала романтичный и нежный образ в фотостудии. Даша предстала перед камерой в сетчатом боди черного цвета. Наряд обнажил аппетитные ягодицы и плечи, прикрыл интимные зоны груди. Девушка продемонстрировала красивые ножки и нежно обняла свой животик.

Длинные вьющиеся волосы Квиткова забрала назад, только несколько прядей падали на плечи. Ее шею украшало массивное ожерелье, а на лице был легкий макияж, который подчеркнул природную красоту.



Даша Квиткова в черном боди / Фото с инстаграма Даши Квитковой