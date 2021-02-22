Вагітна Даша Квіткова та Нікіта Добринін відправились в Єгипет: фото

Українське подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна після відпустки на Мальдівах вирішило відправитися в Єгипет. Переліт для вагітної блогерки пройшов успішно.

Українська блогерка Даша Квіткова нещодавно відпочивала з чоловіком Нікітою Добриніним на Мальдівах. Після нетривалого перебування вдома, пара вирішила знову змінити місцезнаходження.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін полетіли в Єгипет

Блогерка зізналась, що вчора, 21 лютого, у них був день перельоту. В 1 годині ночі подружжя зібралось до аеропорту. Через кілька годин почався переліт, який тривав 3,5 години. Даша Квіткова додала, що малюк переніс таке навантаження добре.

Політ тривав три з половиною години. Ноги затекли. Ми так і не заснули. Але поїли, і це було найсмачніше морозиво. На щастя, ми з малюком пережили політ добре, я навіть здивувалася, що все було так спокійно,

– поділилась Даша.

Подружжя зробило гарне фото в аеропорту. Для перельоту Даша та Нікіта обрали комфортне вбрання. Блогерка позувала у світлих штанах та курці, доповнивши вбрання білими кросівками на масивній підошві.

Нікіта Добринін обрав бежевий спортивний костюм та кепку. Пара виглядала надзвичайно щасливою від очікування відпочинку в Єгипті.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Зранку вони прибули в Шарм-ель-Шейх. Через важку ніч Даша з Нікітою заснули в готелі, незважаючи на те, що була 9 година. Згодом пара поснідала та пішла відпочивати до басейну.



Даша Квіткова відпочиває біля басейну / Фото з інстаграм-сторіс