Украинская семья Даши Квитковой и Никиты Добрынина после отпуска на Мальдивах решила отправиться в Египет. Перелет для беременной блогерши прошел успешно.

Украинская блогерша Даша Квиткова недавно отдыхала с мужем Никитой Добрыниным на Мальдивах. После непродолжительного пребывания дома, пара решила снова сменить местонахождения.

Интересно Когда свадьба: Слава Каминская рассказала о забавных вопросах от детей

Даша Квиткова и Никита Добрынин полетели в Египет

Блогерша призналась, что вчера, 21 февраля, у них был день перелета. В час ночи супруги собрались в аэропорт. Через несколько часов начался перелет, который длился 3,5 часа. Даша Квиткова добавила, что малыш перенес такую ​​нагрузку хорошо.

Полет длился три с половиной часа. Ноги затекли. Мы так и не уснули. Но поели, и это было самое вкусное мороженое. К счастью, мы с малышом пережили полет хорошо, я даже удивилась, что все было так спокойно,

– поделилась Даша.

Супруги сделали красивое фото в аэропорту. Для перелета Даша и Никита выбрали комфортный наряд. Блогерша позировала в светлых брюках и куртке, дополнив наряд белыми кроссовками на массивной подошве.

Никита Добрынин выбрал бежевый спортивный костюм и кепку. Пара выглядела очень счастливой от ожидания отдыха в Египте.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото с инстаграма Даши Квитковой

Утром они прибыли в Шарм-эль-Шейх. Из-за тяжелой ночи Даша с Никитой заснули в отеле, несмотря на то, что было 9 часов. Впоследствии пара позавтракала и пошла отдыхать в бассейн.



Даша Квиткова отдыхает возле бассейна / Фото с инстаграм-сторис