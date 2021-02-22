Відома українська співачка Слава Камінська виховує двох дітей: сина Леона та доньку Лауру. Зірка зізналась, що зараз вони часто ставлять їй різні запитання, від яких вона губиться чи починає сміятися.

Українська співачка Слава Камінська є хорошою мамою двох дітей. На зйомках шоу "Де логіка" артистка поділилася цікавими фактами з особистого життя, повідомляє пресслужба "Нового каналу".

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Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська виховує двох дітей – доньку Лауру та синочка Леона. Малечі 5 і 6 років, тож зараз у самому розпалі період яскравих запитань. Зірка зізналася, що часто губиться від дитячих фраз, а іноді й ніяковіє. Та найчастіше сміється.

Слава Камінська розповіла, що діти постійно ставлять безліч запитань то їй, то батькові Едгару.

Наприклад, запитують, коли весілля. До того ж, наше з ним (Слава розлучилася з чоловіком майже два роки тому, – Showbiz). Хоча, мені здається, їх у цьому плані найбільше цікавить весела вечірка. Звісно, ми відповідаємо на все у жартівливій формі, але у глухий кут мене дітвора заганяє частенько,

– поділилась співачка.

Також діти часто дивують проханнями. Зокрема, нещодавно вони попросили купити ящірку. Але зіркова матуся відмовилась, мовляв, боїться. "А ще Леон нещодавно запитав, наприклад, що означають слова "звонок, будто выстрел в спину", які почув у пісні. Так тлумачення слова "неочікувано" я ще не пояснювала. Було складно", – додала Слава Камінська.

Артистка зазначила, що популярне серед дітей запитання: "Звідки беруться діти?" у сім’ї не звучить. Зірка пояснила, що вона вже розповідала дітям, що вони були в мами в животику.

Я їм показувала фото, де була вагітна. Яким чином діти у животик потрапили, ми ще з татом не пояснювали. Взагалі, вважаю, може, тато краще пояснить, адже він лікар. Анатомічні метаморфози йому ближчі,

– підсумувала Слава Камінська.



Слава Камінська з дітьми / Пресслужба