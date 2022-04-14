Узяла до себе біженців, – Андрій Данилко розповів, куди поділася "мама" Вєрки Сердючки

Андрій Данилко попри небезпеку залишився в Києві, у квартирі на Хрещатику. Тоді як його подруга Інна Білоконь, котру знають як маму Вєрки Сердючки, поїхала в Полтаву. Там вона займається переселенцями – готує та селить у себе вдома.

48-річний Андрій Данилко – один з небагатьох зірок, які всі 50 днів війни були в Києві. Він нікуди не тікає "не тому, що такий сміливець", а тому, що у столиці почувається корисним. Артист з дня в день дає інтерв'ю, натомість Інна Білоконь опікується переселенцями.

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Андрій Данилко про "маму" Вєрки Сердючки

54-річна Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, поїхала в рідну Полтаву ще на початку війни. У своєму будинку та квартирі вона поселила людей з Харкова, а сама волонтерить на кухні.

Вона до себе в будинок узяла з Харкова біженців, і на квартиру взяла. Весь час вони якісь пироги печуть. Коли не зателефоную, вона весь час зайнята,

– розповів Андрій Данилко.

Андрій Данилко з Інною Білоконь / Фото з інстаграму артистки

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