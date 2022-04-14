48-летний Андрей Данилко – один из немногих звезд, которые все 50 дней войны были в Киеве. Он никуда не убегает "не потому, что такой храбрец" , а потому, что в столице чувствует себя полезным. Артист изо дня в день дает интервью, в то время как Инна Билоконь занимается переселенцами.

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Андрей Данилко о "маме" Верки Сердючки

54-летняя Инна Белоконь, играющая роль мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, уехала в родную Полтаву еще в начале войны. В своем доме и квартире она поселила людей из Харькова, а сама волонтерит на кухне.

Она к себе в дом взяла из Харькова беженцев, и на квартиру взяла. Все время они какие-то пироги пекут. Когда не позвоню, она все время занята,

– рассказал Андрей Данилко.

Андрей Данилко с Инной Белоконь / Фото из инстаграма артистки