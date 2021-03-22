Уся сім'я Ольги Горбачової підхопила недугу на Балі

Українська артистка Ольга Горбачова тривалий час відпочивала на райському острові Балі разом з доньками та чоловіком. За словами її партнера, Юрія Нікітіна, перед поверненням до України Ольга та її діти захворіли. Але що це була за хвороба – чоловік не уточнює.

У зимову відпустку сім'я Горбачової відправились на початку 2021 року. Скільки часу там пробула зірка з чоловіком і дітьми – не повідомляється, але їхній відпочинок суттєво затягнувся через хворобу.

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Ми були на Балі довго, тому що сім'я моя захворіла, дуже серйозно. Видавалося все романтично і класно спочатку, але потім, коли мусили відлітати, захворіли діти, захворіла дружина, все перетворилося на жах, який тривав дуже довго,

– згадав продюсер.

Юрій Нікітін додав, що це був не коронавірус, а "гірше, специфічна хвороба". Схоже, все обійшлось, адже з того часу пара з дітьми повернулась додому, а Ольга вже відправилась у другу відпустку.

Хто ще із зірок відпочиває на райських курортах?