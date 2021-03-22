Украинская артистка Ольга Горбачева длительное время отдыхала на райском острове Бали вместе с дочерьми и мужем. По словам ее партнера, Юрия Никитина, перед возвращением в Украину Ольга и ее дети заболели. Но что это была за болезнь – мужчина не уточняет.

В зимний отпуск семья Горбачевой отправились в начале 2021 года. Сколько времени там пробыла звезда с мужем и детьми – не сообщается, но их отдых существенно затянулся из-за болезни.

К слову Ирина Билык позировала без макияжа в Египте: фаны не узнали ее на фото

Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Казалось все романтично и здорово сначала, но потом, когда должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в кошмар, который продолжался очень долго,

– вспомнил продюсер.

Юрий Никитин добавил, что это был не коронавирус, а "хуже, специфическая болезнь". Похоже, все обошлось, ведь с тех пор пара с детьми вернулась домой, а Ольга уже отправилась во второй отпуск.

Кто еще из звезд отдыхает на райских курортах?