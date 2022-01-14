Історія гурту "Океан Ельзи" розпочалась у жовтні 1994 року. До моменту їхнього виходу на велику сцену минуло всього три місяці. Уже 14 січня 1995-го вони виступали на одній сцені з популярним на той час гуртом "Плач Єремії". Сталось це в рідному Львові на площі перед Оперним театром.

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На вулиці було -7 градусів. Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму, крім гуртів "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я вирішив, що щоб не було, які б умови виступу – буду співати лише наживо,

– пригадав Святослав Вакарчук.

Він додав, що того дня "Океан Ельзи" зігрівався коньяком. Однак алкоголь не допоміг перебороти хвилювання, музикантам, як і фронтмену, "було трохи страшно, але дуже прикольно". Це й не дивно, адже студенти вперше заспівали для такої великої аудиторії. Таку публіку вони зібрали вдруге лише через п'ять років.

Святослав Вакарчук з гуртом "Океан Ельзи" / Фото з інстаграму музиканта

До слова, Святослав Вакарчук не єдиний артист, який зігрівався алкоголем у лютий мороз. Дантес з Олійником пили горілку і напідпитку співали на Майдані в новорічну ніч.

12 жовтня 2021 року "Океан Ельзи" святкував 27 років на сцені. Саме цей день музиканти вважають датою створення гурту. У свій день народження вони зробили шанувальникам зворушливий сюрприз – перевипустили хіт "Обійми". Нову версію створили самі фани, до неї увійшли їхні кавери.

Повний текст публікації Святослава Вакарчука:

Наш перший великий публічний концерт відбувся саме в цей день 27 років тому на площі перед Оперним театром у Львові. На вулиці було -7 градусів. Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму, крім гуртів "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я вирішив, що щоб не було, які б умови виступу – буду співати лише наживо. І співав у -7 градусів. І, пригадую, наче трохи грілися перед тим коньяком. Було трохи страшно, але дуже прикольно.

Здається, що ще декілька років потому, може років п'ять, ми не збирали таку велику аудиторію, як тоді, в січні 1995 року на тому концерті.